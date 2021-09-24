Последнее обновление: 24.09.2021 18:19

Путин обсудил с Совбезом РФ итоги переговоров с Беларусью

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги переговоров РФ и Беларуси, в том числе касавшиеся вопросов безопасности.

"Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему", - сказал Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Позже в сети появилась информация о том, что Лукашенко может сегодня отправиться в Сочи, где в эти выходные проходит очередной этап автогонок в классе F-1, который традиционно посещает и Путин.

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