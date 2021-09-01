Посольство Беларуси в Москве обвинило российские СМИ во лжи насчет заявлений Семашко

Посольство Беларуси в России утверждает, что российские СМИ «не совсем корректно» заявления посла Владимира Семашко насчет скорого подписания Лукашенко и Путиным интеграционных карт.

«В связи с не совсем корректной интерпретацией рядом СМИ слов Посла Беларуси в России Семашко В.И. в рамках состоявшегося визита в Воронежскую область посольство еще раз уточняет, что совместная работа сторон над союзными программами интеграции продолжается в конструктивном ключе. Ее результаты будут доложены главам государств, которые обсудят их в ходе очной встречи 9 сентября 2021 г. в Москве и примут решение по дальнейшим шагам», - говорится в опубликованном 1 сентября сообщении на сайте посольства.

«В посольстве Беларуси в России категорически опровергли ранее распространенные рядом российских СМИ сообщения со ссылкой на посла Владимира Семашко о подписании союзных программ президентами двух стран на встрече 9 сентября», - такую версию опубликовало госагентство БелТА 31 августа вечером. – «В посольстве еще раз подчеркнули, что в выступлении посла о подписании союзных программ главами государств на встрече в Москве не было речи».

"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа (сентября – ред.) президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", - цитирует ТАСС высказывание Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.