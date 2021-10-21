ЕСПЧ запретил высылать из России участника акции протеста в Беларуси

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил России экстрадировать в Беларусь 31-летнего уроженца Бреста Вадима Дубойского, которого на родине обвиняют по статье об участии в массовых беспорядках.

Об этом в четверг, 21 октября, сообщила со ссылкой на сестру Дубойского интернет-газета Naviny.by, которую выпускает белорусское информационное агентство БелаПАН.

В четверг в первом апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы адвоката Дубойского на выдачу брестчанина в Беларусь. ЕСПЧ запретил экстрадицию Дубойского, так как согласился с доводами защиты о преследовании и возможности применения пыток к белорусу, сообщает БелаПАН со ссылкой на сестру Дубойского.

В начале сентября Белгородский областной суд постановил экстрадировать Дубойского в Беларусь. По словам правозащитников, на родине активисту грозит до восьми лет лишения свободы. В августе 2020 года Дубойского задержали и избили в Бресте белорусские силовики, но отпустили без протокола.

После того как мужчина зафиксировал побои, на него завели дело за массовые беспорядки. Осенью 2020 года он уехал в Россию, где был задержан по запросу белорусских властей. Сейчас Дубойский находится в СИЗО Белгорода.