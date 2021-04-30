Последнее обновление: 30.04.2021 13:39

Назначены новые руководители в Белтелерадиокомпании

Лукашенко произвел ряд кадровых назначений в Белтелерадиокомпании. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, на место первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании назначен Сергей Гусаченко, занимавший до этого должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

На пост заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании, который ранее занимала Ольга Кононюк, назначен Дмитрий Примшиц. Ранее он работал заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.

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