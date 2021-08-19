Белорусские правозащитники в среду признали политзаключенными еще 7 человек в связи с уголовным преследованием со стороны властей за участие в мирных акциях протеста.

Общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 637 человек.

Артур Хатько, Егор Вершинин, Артем Соловей, Артем Карачун, Дмитрий Шиманский, Максим Тишкевич, Павел Лукоянов были заключены под стражу на основании приговоров по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок») и ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки»).

Правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.