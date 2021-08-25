Последнее обновление: 25.08.2021 17:22

В студию «Иквадарт» в Гродно пришли силовики

В Гродно 25 августа в офис веб-студии фирмы «Иквадарт» пришли силовики в экипировке, сообщает издание Hrodna.life.

«Директора студии Глеба Койпиша вывели из студии в наручниках. Вероятно, он задержан. Кем и по какому делу — пока неизвестно. Сам Глеб успел написать «Прыйшлі» в cвоем аккаунте в Facebook около 13.30. Его телефон выключен, телефон фирмы перенаправляет на голосовую почту», - пишет издание.

Силовики также изъяли технику и документы.

Глеб Койпиш записал обращение к власти перед выборами-2020. После избиения 10 августа 2020 года он попал в травмопункт. Ему отказали в возбуждении уголовного дела по этому факту.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование