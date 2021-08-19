Власти Беларуси предъявили обвинения 108 гражданам в рамках «хороводного» дела в Бресте

Управление Следственного комитета по Брестской области предъявило обвинения 108 гражданам по ч.1 ст.342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий).

Речь идет о так называемом «хороводном» деле – событиях 13 сентября 2020 года на пересечении проезжих частей проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко в Бресте.

«При проведении оперативных мероприятий и следственных действий установлены 115 человек, причастных к совершению данного преступления», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«В настоящее время 9 уголовных дел по обвинению 88 человек, которые принимали активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, переданы прокурору для направления в суд», - отмечается в сообщении.

По данным СК, по упомянутой статье суды Бреста и Брестского района уже вынесли 70 обвинительных приговоров.