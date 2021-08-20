Власти Беларуси отпустили на свободу топ-менеджера PandaDoc Виктора Кувшинова

Белорусские власти выпустили на свободу последнего фигуранта дела компании PandaDoc, менеджера Виктора Кувшинова.

Об этом сообщают белорусские медиа со ссылкой на его супругу Александру.

В начале сентября 2020 года были задержаны четыре сотрудника PandaDoc главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап - по подозрению в хищении денежных средств в размере около 107 тыс. рублей.

Компания перечислила указанную сумму в бюджет. Дмитрий Рабцевич вышел на свободу 11 октября на следующий день после визита Лукашенко в СИЗО КГБ. 13 октября мера пресечения на подписку о невыезде была изменена Юлии Шардыко и Владиславу Михолапу.