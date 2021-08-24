Уголовное дело в отношении сотрудников PandaDoc закрыто

Белорусские власти приняли решение закрыть уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении четырёх сотрудников компании PandaDoc.

«Уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4, ст. 209 УК) против четырёх сотрудников PandaDoc закрыто. Информацию подтвердили в руководстве компании», - сообщает dev.by.

В PandaDoc отметили, что «пока не знают точно» о снятии всех ограничений с фигурантов дела.

2 сентября 2020 года в минском офисе PandaDoc прошли обыски. Четырёх сотрудников компании — директора Дмитрия Рабцевича, менеджера Виктора Кувшинова, бухгалтера Юлию Шардыко и эйчара Владислава Михолапа — обвинили в хищении около 107 тыс рублей (ч. 4, ст. 210 УК). Позже статью изменили на «мошенничество» (ч. 4, ст. 209 УК).

23 сентября стало известно, что компания PandaDoc добилась снятия ареста со своего счета. Для этого компания перечислила на депозит Следственного комитета 107 тысяч рублей в эквиваленте.

11 октября 2020 года директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. Это произошло на следующий день после визита в СИЗО Александра Лукашенко. Через два дня под домашний арест были переведены Юлия Шардыко и Владислав Михолап. В марте 2021 года dev.by узнал, что Рабцевич находится уже под подпиской о невыезде. Последний фигурант дела — Виктор Кувшинов — вышел на свободу 20 августа.