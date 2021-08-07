Последнее обновление: 07.08.2021 10:02

В Минске задержаны 8 человек за участие в протестах 9 августа 2020 года

Белорусские власти задержали восьмерых активистов анархистского движения якобы за призывы к организации массовых беспорядков 9 августа 2020 года.

«Задержанные – жители столицы, Минской области и Брестчины, в возрасте от 21 до 33 лет, официально неработающие. Начиная с августа прошлого года они являлись организаторами протестных маршей и массовых беспорядков на центральных улицах Минска», - говорится в сообщении МВД РБ.

«Полиграфическую продукцию анархистского содержания с призывами к противоправной деятельности они изготавливали в печатном кооперативе «Листовка». Установлено, что их протестная деятельность финансировалась, о чем свидетельствуют изъятые в ходе обысков крупные суммы иностранной валюты, копировально-множительная техника, сырье для изготовления, готовая продукция в виде листовок, анархистская литература и экстремистская атрибутика», - также сказано в сообщении.

Отмечается, что часть активистов анархистского движения скрываются за пределами страны.

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