ВОЗ сообщил о распространении штамма «лямбда» в более 30 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение штамма коронавируса «лямбда» более чем в 30 странах.

Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РБК.

«Он [ штамм «лямбда»] циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор был обнаружен более чем в 30 странах», — сказала она.

Ван Керкхове напомнила, что ВОЗ еще в июне занесла лямбда-вариант в список штаммов, представляющих интерес; впервые его зарегистрировали в Перу в декабре 2020 года.

Представитель ВОЗ также добавила, что в организации внимательно наблюдают за штаммом и взаимодействуют с государствами-членами для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.

Лямбда-штамм ранее был обнаружен учеными в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. Эксперты считают, что у него есть несколько мутаций в шиповатом белке, которые, возможно, способны влиять на заразность вируса.

На сегодняшний день в списке организации значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями «альфа» (обнаружен в Великобритании), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия). В списке также находятся четыре штамма — «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США) «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).