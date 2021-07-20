Власти РБ продолжают юридическую ликвидацию независимых медиа

Гомельский горисполком принял решении о ликвидации юридического лица, которому принадлежит сайт «Сильные новости», сообщил основатель проекта Петр Кузнецов.

"Организация действовала с 2013 года, там было два десятка только штатных рабочих мест, все налоги платились исправно (…), вся деятельность была исключительно уставной. Видимо, поэтому в постановлении исполкома конкретно не указано ни одного основания", - сообщил Кузнецов.

Одновременно, налоговая инспекция проводит сразу две проверки организации. Плюс, самому Кузнецову вменили требование заплатить подоходный налог на сумму 40 тыс. рублей.

"Если коротко, по версии инспекции я должен заплатить эти налоги за те деньги, которыми сам пополнял свои же карточки – что ни при какой трактовке не является получением дохода, а является лишь, условно говоря, перекладыванием денег из одного кармана в другой", - утверждает Кузнецов.

В настоящий момент сайт не работает из-за технических проблем, но основатель обещает, что проект продолжить работать.

Тем временем, в Лунинце прошло судебное заседании в отношении ООО "МП компани", которая является владельцем сайта "Медиа-Полесье". О суде над собой редакция «Медиа-Полесья» узнала за час до начала процесса.

«На электронную почту сайта 16 июля в 13.19 пришло извещение о том, что в судебном заседании суда Лунинецкого района состоится слушание по ст. 23.5 КоАП в отношении ООО "МП компани". Оно назначено на 14 часов 30 минут этого дня», - сообщила редакция.

«Нам в очередной раз вменяют нарушение законодательства о СМИ. А точнее – часть 4 статьи 23.5: «Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации в соответствии с законодательными актами…». Административный процесс был начат из-за публикации на «Медиа-Полесье» об участниках «Пинской бойни», - сообщила главный редактор Светлана Гарда.

Никто из представителей редакции за один час 10 минут не мог физически явиться на судебный процесс: директора предприятия нет в стране, а запрашиваемый свидетель Наталия Колешко живёт в Пинске, и добраться оттуда тоже надо время. Адвокат также проживает в другой области.

Состоялся ли процесс и было ли вынесено решение в редакции не знают. Вся техника из офиса и у сотрудников "Медиа-Полесья" - жесткие диски, фотоаппараты, ноутбуки - была конфискована во время обысков.