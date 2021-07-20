В Беларуси объявлены экстремистскими еще 10 телеграм-каналов

Белорусскими судами на основании заявлений прокуроров объявлены экстремистскими и включены в запрещенный список Мининформа очередные 10 телеграм-каналов.

«97% Серебрянка», «Серебрянка Партизанская», «Московский 97%», «Реальная Беларусь», «Мосты для жизни чат», «Щучинские новости», «Солидарность Ивацевичи», «Обсуждаем Опасный Брест», «ЛЕПЕЛЬ-Телеграмм», «Чечерск для жизни», а также YouTube-канал «Реальная Беларусь», - перечислила пресс-служба Генпрокуратуры неугодные медиа.

«Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, повреждению и уничтожению их имущества, а также размещалась информация (комментарии, сообщения) оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», - утверждает Генпрокуратура.