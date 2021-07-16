Последнее обновление: 16.07.2021 16:42

Власти РБ объявили экстремистским телеграм-канал «Страна для жизни»

Телеграм-каналы «Страна для жизни», «Фонд "Страна для жизни"» и одноименный чат внесены в республиканский список экстремистских материалов, который размещен на сайте Министерства информации.

Такое решение принял суд Центрального района Минска 12 июля, передает БелаПАН.

Социальные сети проекта «Страна для жизни» создавались командой блогера Сергея Тихановского. Сейчас в СИЗО Гомеля в закрытом режиме проходит суд над фигурантами так называемого «дела Тихановского». Вместе с Тихановским на скамье подсудимых его оператор Артем Саков, модератор соцсетей «Страны для жизни» гражданин России Дмитрий Попов, известный оппозиционный политик Николай Статкевич, блогер Владимир Цыганович — создатель Youtube-канала «МозгON», а также создатель популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга» (признан экстремистским белорусскими властями), консультант радио «Свобода» Игорь Лосик.

Политзаключенных обвиняют в «организации массовых беспорядков», «разжигании социальной розни», «препятствии работе ЦИК». Все они были задержаны в мае—июне 2020 года и все это время содержатся под стражей.

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