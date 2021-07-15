Последнее обновление: 15.07.2021 21:10

Минюст РБ вынес предупреждение БАЖ

Министерство юстиции Беларуси вынесло предупреждение Белорусской ассоциации журналистов за якобы не предоставленные вовремя документы.

"В предупреждении сказано, что ОО "Белорусская ассоциация журналистов" не предоставила затребованные ранее документы, а также у министерства возникли вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. Минюст требует принять меры по ликвидации нарушений, о чем проинформировать уже завтра, 16 июля", - говорится в сообщении БАЖ.

"Сегодня представители БАЖ попытались попасть в офис организации, но он опечатан печатью МВД",- сообщила ассоциация.

БАЖ планирует завтра уведомить Минюст об отсутствии доступа к документам, которые затребовал Минюст.

БАЖ также обратила внимание на тот факт, что получила письмо 15 июля, в то время как предупреждение датировано 8 июля, штамп отправки на конверте датирован 9 июля, а трекинг заказных писем показывает, что письмо было принято у отправителя только 13 июля.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование