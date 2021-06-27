Последнее обновление: 27.06.2021 09:44

В ЕС может появиться университет для репрессированных Лукашенко и Путиным

Международная группа ученых и деятелей культуры, среди которых нобелевский лауреат по литературе Ольга Токарчук, американский историк Тимоти Снайдер и экономист Сергей Гуриев, обратилась с открытым письмом к Европейской комиссии и правительствам стран Европы.

Они призывают их поддержать гражданские общества Беларуси и России, подвергающиеся в обеих странах массовым репрессиям, передает DW.

Инициаторы письма просят европейских политиков помочь в создании Восточноевропейского университета на территории стран-членов ЕС для репрессированных студентов и преподавателей, вынужденных бежать из РБ и РФ.

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