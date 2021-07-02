За июнь в Беларуси осудили 125 участников протестов

Не менее 125 человек были осуждены в июне по уголовным делам, связанным с акциями протеста в Беларуси.

Из них 20% составляют женщины, 80% - мужчины, отмечается в докладе "Ситуация с правами человека в Беларуси. Июнь 2021", опубликованном в четверг, 1 июля, правозащитным центром "Весна".

Правозащитники напомнили, что в июне в стране прошел ряд резонансных групповых уголовных процессов в отношении участников протестов и представителей политической оппозиции. Продолжается рассмотрение дела в отношении Виктора Бабарико - одного из претендентов на пост президента на выборах 2020 года, а также процесс против известного оппозиционного политика Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского, планировавшего участвовать в выборах главы государства. Кроме того, генеральная прокуратура страны направила в Верховный суд уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака - членов президиума созданного оппозицией Координационного совета.

Власти Беларуси продолжают жестко подавлять любые мирные акции протеста, а также произвольно задерживать граждан за использование бело-красно-белой символики, указали правозащитники. По данным центра "Весна", за июнь судами наложено не менее 25 штрафов на общую сумму 2450 базовых величин (около 24 тыс евро) и не менее 94 административных арестов общей продолжительностью в 1477 суток.

"Имеются сведения о задержании 246 человек", - подчеркнули правозащитники, передает DW.

Кроме того, в документе отмечаются факты пыток и жестокого и бесчеловечного обращения с политзаключенными, а также преследования студентов, журналистов и адвокатов, защищающих участников протестов.