Последнее обновление: 21.06.2021 10:26

Тихановская назвала Протасевича "трофеем" режима Лукашенко

Режим Лукашенко использует оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного после посадки самолета Ryanair в Минске, в качестве "трофея".

Такое мнение одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала в интервью порталу Tut.by, опубликованном в воскресенье, 20 июня.

"Я никак не оцениваю содержание его "интервью", - подчеркнула Тихановская. - "Все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было".

В эфире белорусского зомбоящика Протасевич заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в стране, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти.

"Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит", - резюмировала Тихановская.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование