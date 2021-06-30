Лидеру ОГП грозит уголовное наказание

Председателю Объединенной гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).

По словам самого Козлова, обвинение ему было предъявлено накануне, 29 июня. Политик находится под подпиской о невыезде, передает Белапан

В ст. 407 УК речь идет об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого суда «лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, без разрешения лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суда». Санкция по этой статье — штраф или арест, однако их нижние и верхние границы не уточнены.

30 декабря, 5 и 11 января Козлова допрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Трижды он отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в милицию. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 УК.