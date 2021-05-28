Последнее обновление: 28.05.2021 20:03

Беларусь объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов

Беларусь объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника.

Ранее, Литва объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РБ в Вильнюсе.

Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в ответ на вопрос, последуют ли ответные действия МИД Беларуси на высылку двух белорусских дипломатов из Литвы.

"Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логичных объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью», - заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

"Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - проинформировал Глаз.

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