МИД Литвы: Незаконные власти Беларуси не могут принимать решение о выходе из ВП

Власти Литвы расценивают как незаконное решение властей Беларуси о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство».

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает tut.by со ссылкой на литовские СМИ.

«Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», — приводятся в сообщении его слова.

По словам министра, решение о выходе из «Восточного партнерства» в первую очередь наказывает белорусов. Он также отметил, что Беларусь оценит преимущества «Восточного партнерства», но это произойдет «скорее всего, после [новых] выборов».

Сегодня МИД Беларуси заявил, что Минск в связи с «беспрецедентными санкциями ЕС» приостанавливает свое участие в программе «Восточное партнерство».