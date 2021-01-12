Тихановская просит Литву изменить литовское название Беларуси

Светлана Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису с предложением изменить название Беларуси на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской в понедельник, 11 января.

"Со стороны Литвы это могло бы стать знаком уважения суверенитета Беларуси и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа", - заявила Тихановская.

По ее словам, нынешнее официальное название страны на литовском языке «Baltarùsija» воспринимается многими как калька с русского "Белоруссия", "что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия".

"Из всех предложений, которые уже прозвучали в литовском экспертном сообществе, форму Belarusià наши эксперты считают наиболее приемлемой", - отметила она.

По данным оппозиционного политика, сейчас официальное название Беларуси приближено к белорусскому оригиналу на национальных языках 24 стран Европы. Подготовить предложения о возможном переименовании страны на литовском языке попросил Тихановскую сам глава МИД Литвы Ландсбергис, указала она.