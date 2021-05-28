Литва объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Беларуси в Вильнюсе

Министерство иностранных дел Литвы сегодня вручило представителю посольства Беларуси в Вильнюсе дипломатическую ноту, согласно которой два сотрудника белорусского посольства объявлены персонами non gratae за осуществление деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом.

Власти Литвы предоставили белорусским дипломатам комфортные 7 дней на то, чтобы покинуть страну, говорится в сообщении на сайте МИД Литвы.

«Это решение является выражением солидарности с Латвией», - заявил министр иностранных дел Ландсбергис.

Несколько дней назад Беларусь выслала всех сотрудников посольства Латвии в Минске после того, как мэр Риги сменил официальный флаг Беларуси на БЧБ.

МИД Литвы также выразил протест представителю Беларуси в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси и потребовал немедленного освобождения Романа Протасевича, его подруги Софии Сапеги, других политических заключенных и незаконно задержанных лиц.