Последнее обновление: 25.05.2021 13:17

МИД РФ: Граждане РФ не покидали борт Ryanair, кроме девушки Протасевича

МИД РФ опроверг информацию о том, что с борта самолета авиакомпании Ryanair в Минске сошли по разным данным трое или четверо граждан России.

"Выяснила. Кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Беларуси и Греции", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Криминальная полиция Литвы, а позже премьер этой страны подтвердили, что 5 человек сошли с борта захваченного властями Беларуси самолета Ryanair. Двое из них – арестованные Роман Протасевич и его спутница, гражданка РФ, София Сапега.

Вчера, агентство BNS сообщило, что еще двое сошедших самолета являются гражданами Беларуси, не исключив, что эти двое являются агентами КГБ

Белорусские власти в минувший понедельник попытались убедить общественность в том, что на борту прилетевшего в Минск самолета Ryanair было вовсе 123 пассажира.

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