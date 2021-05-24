Последнее обновление: 24.05.2021 15:05

Песков не стал комментировать заявления о спецагентах РФ на борту Ryanair

Кремль не располагает информацией о том, что на борту Ryanair, который был насильно посажен в Минске, находились агенты российских спецслужб.

"Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией - кто там находился, что... Здесь нет никаких комментариев", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отказался каким-либо образом комментировать сам инцидент.

"Я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair. Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, и я ничего в этой ситуации комментировать не могу", - сказал Песков.



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