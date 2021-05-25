Кремль ждет от Лукашенко историю о самолете Ryanair

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что на встрече Путина и Лукашенко, которая предположительно пройдет 28 мая в Сочи, последний проинформирует президента РФ об инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Встреча действительно на конец месяца планируется, мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий. Наверняка, если она состоится, конечно же, … Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего", - сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Песков допустил, что на встрече может обсуждаться вопрос о помощи России из-за решений авиационных властей Европы закрыть авиасообщение с Беларусью.

"А что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанном с рейсом RyanAir, - это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов", - сказал Песков.