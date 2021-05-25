Последнее обновление: 25.05.2021 13:17

Песков спустя сутки взялся комментировать захват борта Ryanair

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решился прокомментировать действия властей Беларуси в отношении самолета Ryanair, хотя еще вчера он отказался это делать до момента окончания расследования инцидента международными авиационными регуляторами.

"Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту, и в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны", - сказал Песков.

"В целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту. Для того, чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров", - сказал он.

По его мнению, необходимые предупреждения были сделаны в соответствии с международными правилами.

Песков сказал, что в Кремле не считают, что из-за вынужденной посадки "жизни россиян, находившихся на борту, были подвергнуты опасности".

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