Последнее обновление: 23.05.2021 23:13

IATA проведет расследование инцидента с самолетом компании Ryanair

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о необходимости проведения тщательного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении организации в twitter.

"Мы решительно осуждаем любое вмешательство или требование о посадке самолетов гражданской авиации, которое противоречит нормам международного права", - сказано в сообщении.

«Детали инцидента с рейсом #FR4978 требуют уточнения. Необходимо полное расследование компетентными международными органами», - также сказано в сообщении.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование