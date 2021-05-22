Последнее обновление: 22.05.2021 10:27

В Минске задержан журналист Белсата за «пикетирование»

В минувшую пятницу силовики задержали работающего на «Белсат» журналиста Алеся Силича, сообщил телеканал.

Его обвиняют в пикетировании, суд состоится в понедельник, 24 мая. Вместе с Силичем была задержана его коллега Наталья Волокида, но ее отпустили.

Арест Силича стал продолжением атаки властей на Белсат: вчера сотрудники силовых структур ворвались в минскую студию «Белсата», в которой снимается программа «Каждый из нас».

В это время там велась подготовка к записи ток-шоу, съемок не было. В результате были задержаны технические работники.

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