В Минске 18 мая задержаны не менее 28 человек, в основном сотрудники tut.by

Сегодня в Минске на фоне событий вокруг портала tut.by силовики задержали не менее 28 человек.

Такие данные приводит телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».

В числе задержанных, в основном, сотрудники tut.by,в отношении должностных лиц которого возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере.

Список задержанных по состоянию на 20:30:

1 Авдеев Андрей (TUT.BY)

2 Адамович Надежда (TUT.BY)

3 Ассад Анжела (TUT.BY)

4 Бокшиц Ульяна

5 Бриль Дарья (TUT.BY)

6 Бурякина Дарья (не выходит на связь, TUT.BY)

7 Воронова Анна (TUT.BY)

8 Гайко Максим (TUT.BY)

9 Геранин Дмитрий (AV.BY) - освободили

10 Данилов Алексей - освободили

11 Данилова Дарья

12 Довнар Елена Викторовна - московское РУВД

13 Заяц Анна (TUT.BY)

14 Калиновский Виталий (TUT.BY)

15 Кушнеревич Марина (TUT.BY)

16 Лесневская Елена - московское РУВД

17 Лойко Ольга - ИВС Окрестина

18 Майоров Артем Сергеевич - ИВС Окрестина

19 Новик Мария (TUT.BY)

20 Рыбалко Ирина (TUT.BY)

21 Титова Валентина

22 Толкачева Елена (TUT.BY) - Окрестина

23 Трусов Вадим (TUT.BY)

24 Хатько Артур Николаевич - ЦИП Окрестина

25 Чекина Людмила (TUT.BY)

26 Чернухо Александр (не выходит на связь, ONLINER)

27 Чернявская Юлия - ГКБ №1

28 Золотова Марина (TUT.BY).

Как следует из пресс-релиза Госконтроля РБ, в 2019 году ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, «обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». Об этом было проинформирована администрация парка.

Пресс-служба КГК сообщает, что органами финансовых расследований КГК проводятся «неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности».