Последнее обновление: 31.05.2021 19:08

Главный редактор tut.by обвиняется в неуплате налогов

Сегодня Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора tut.by Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой.

Как сообщает tut.by, стало известно, что их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16 ч.2 ст. 243 УК), санкция статьи предусматривает до 5 лет «химии» или от 3 до 7 лет лишения свободы.

Суд оставил в силе самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из практики можно предложить, что она избрана на два месяца.

Всего по делу tut.by задержанs 15 человек, в том числе сотрудники редакции, которые по своей работе не связаны с экономической деятельностью компании, уплатой налогов и юридическими аспектами работы.

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