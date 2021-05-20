ДФР оценивает «налоговую оптимизацию» tut.by в миллионы долларов

Компания "ТУТ БАЙ МЕДИА", став резидентом Парка высоких технологий, с октября 2019 года незаконно пользовалась предоставленными налоговыми льготами и нанесла ущерб государству на миллионы долларов США.

"Для резидентов Парка высоких технологий важно, чтобы они оказывали услуги с использованием программного обеспечения собственной разработки. В данном же случае, "ТУТ БАЙ МЕДИА" использовало стороннее программное обеспечение специализированное, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов ПВТ", - заявил замначальника третьего управления ДФР Комитета госконтроля Беларуси Александр Прокопенко в эфире зомбоящика, передает Интерфакс-Запад.

"В результате такой деятельности общество уклонилось от уплаты налогов. Сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США", - сказал Прокопенко.

В качестве примера гостелеканал привел справку о доходах генерального директора "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмилы Чекиной. Согласно документу, Чекина за 6 месяцев заработала более Br360 тыс. (около $150 тыс.), при этом подоходный налог с ее дохода исчислялся по льготной ставке, а в пенсионный фонд было уплачено Br69.

Правоохранительные органы провели обыски в квартирах сотрудников компании "ТУТ БАЙ МЕДИА". Во время одного из них "в ведре, в котором хранится сухой корм для животных", была обнаружена валюта в эквиваленте $100 тыс., крупные суммы денег также были обнаружены и по другим адресам, прозвучало в эфире.