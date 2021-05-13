Задержанным на суде над Северинцем журналистам грозит до 30 суток ареста

Задержанные в минувшие среду во время суда над Павлом Северинцем журналист Владимир Лапцевич из интернет-издания «6 tv.by Могилевский регион» и журналист Deutsche Welle Александр Бураков могут получить до 30 суток административного ареста.

Сотрудников медиа обвиняют в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенных повторно в течение года. Бураков и Лапцевич находятся в ИВС.

Лапцевич и Бураков были задержаны недалеко от Могилевского областного суда, где в среду, 12 мая, начался процесс в отношении сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, а также активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича и блогера Ириной Счастной.

Попасть на суд родные обвиняемых и журналисты не смогли, так как судья Ирина Ланчева постановила дело рассматривать в закрытом режиме, передает БелаПАН.

Сотрудники милиции потребовали от группы поддержки подсудимых покинуть площадку перед зданием суда, иначе их присутствие будет расценено как несанкционированное мероприятие. Когда люди стали расходиться, журналистам «предложили» пройти в автобус с силовиками.

С журналистами был задержан также региональный координатор оргкомитета партии БХД Олег Аксенов. О его судьбе сведений нет. Правозащитники допускают, что он также отправлен в изолятор до суда.