Союзы журналистов Европы потребовали освобождения белорусских коллег

Журналисты 50 союзов и объединений в 33 странах Европы призвали свои правительства усилить давление и принять меры в связи с непрекращающимися нарушениями прав человека и свободы прессы в Беларуси.

"В совместно письме они призывают руководителей правительств своих стран потребовать от Беларуси незамедлительного освобождения находящихся за решеткой 12 журналистов и прекращения административного и уголовного преследования белорусских коллег", - сообщает Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на совместное письмо европейских коллег.

Сейчас в Беларуси за решеткой находятся 12 журналистов: Катерина Андреева, Дарья Чульцова, Катерина Борисевич, Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Петр Слуцкий, Ксения Луцкина, Андрей Александров, Денис Ивашин, Язэп Полубятка, Сергей Гордиевич.