ОБСЕ осудила аресты журналистов в Беларуси

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудила давление на журналистов в Беларуси.

Белорусским властям необходимо соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ, заявила представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в понедельник, 17 мая, передает DW.

Методы обращения официального Минска с сотрудниками СМИ серьезно нарушают основополагающее право на свободу выражения мнений, отметила Рибейру. ОБСЕ призвала освободить помещенных под стражу.

Только в последние дни несколько сотрудников СМИ в Беларуси были приговорены к административным арестам. Так, 15 мая независимый журналист Александр Бураков, сотрудничающий с медиакомпанией Deutsche Welle, получил 20 суток по обвинению в "повторном в течение года участии в несанкционированном мероприятии". Аналогичный приговор суд вынес могилевскому журналисту Владимиру Лапцевичу.

Кроме того, фотограф-фрилансер Татьяна Капитонова 14 мая получила 10 суток за "участие в несанкционированном мероприятии". А журналистка Tut.by Любовь Касперович 17 мая была приговорена к 15 суткам ареста по аналогичному обвинению. Касперович была задержана 14 мая у Дворца правосудия в Минске, где начался суд по "делу студентов", более шести месяцев находящихся в СИЗО.