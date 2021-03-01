БАЖ назвал 2020 год самым тяжелым для белорусских медиа за всю историю мониторинга

2020 год оказался для белорусских медиа самым тяжелым за все время мониторинга ситуации в сфере СМИ: количество атак на журналистов, блогеров и СМИ резко возросло.

Власти пытались воспрепятствовать распространению информации о коронавирусе в стране и о политическом и правовом кризисе, связанном с президентскими выборами, говорится в бюллетене Белорусской ассоциации журналистов, посвященном итогам 2020 года.

Беларусь оказалась одной из немногих европейских стран, в которых не был объявлен карантин в связи с коронавирусом. Более того, официальные лица долгое время вообще отрицали серьезность заболевания. Лукашенко называл пандемию «психозом» и «инфодемией» и призвал Министерство информации и силовые структуры бороться с распространителями «хайпа» на тему коронавируса. Министерство здравоохранения не предоставляло журналистам и обществу оперативной и достоверной информации о распространении заболевания в стране.

Абсолютное большинство атак на журналистов и медиа в 2020 году было связано с освещением ими выборов, прошедших в августе, и последующих за ними массовых протестных акций. В 95% случаев «агрессорами» выступали представители власти (сотрудники силовых структур, должностные лица и т.д.).

Наиболее массовым типом нарушения прав журналистов стали их задержания. БАЖ зафиксировал 481 задержание за год, что более чем в два раза больше, чем за шесть предыдущих лет, вместе взятых. Предыдущим «пиковым» годом был поствыборный 2011 год, когда журналистов задерживали 167 раз. Почти столько же журналистов было задержано только в августе 2020 г. – 160.

Задержания и аресты журналистов зачастую сопровождались повреждением и изъятием профессиональной техники, удалением отснятых материалов, насилием.

В Минске было зафиксировано три случая применения огнестрельного оружия в отношении журналисток во время их работы на акциях протеста, в результате чего они получили ранения. Так, 10 августа журналистка «Нашей Нівы» Наталья Лубневская была ранена резиновой пулей, когда один из сотрудников правоохранительных органов остановился в 10 метрах от группы журналистов в жилетах «Пресса» и выстрелил в ногу журналистке, снимавшей протесты. Лечение в больнице заняло более месяца.

Увеличилось количество уголовных дел, возбужденных против журналистов и медиаспециалистов. За год под уголовным преследованием оказались 15 представителей медиа, 9 из которых к началу 2021 г. оставались под стражей. Наибольший резонанс вызвали уголовные дела против журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой за проведение стрима с массовой акции (они обвинены в организации массовых протестов), а также журналистки портала TUT.by Екатерины Борисевич якобы за разглашение врачебной тайны (она сообщила предоставленную врачом информацию, что в крови погибшего протестующего, вопреки уверениям властей, не было алкоголя).

В конце 2020 года было возбуждено уголовное дело против медиаменеджеров и журналистов «Пресс-клуба», а также сотрудничавшей с ними Ксении Луцкиной (бывшей журналистки государственной Белтелерадиокомпании, уволившейся после выборов) под предлогом нарушения ими налогового законодательства.

Обращает на себя внимание системность давления властей во всех сферах, связанных с медиа, с применением всевозможных репрессивных мер. Кроме уже перечисленных, это:

– блокирование в Беларуси интернета в первые дни после выборов и постоянные ограничения мобильного интернета во время массовых протестных акций;

– ограничения доступа к сайтам, независимо освещающим политическую ситуацию;

– лишение статуса СМИ крупнейшего в Беларуси интернет-портала TUT.by;

– давление на популярные Telegram- и Youtube-каналы, а также локальные чаты (от возбуждения уголовных дел, преследования их администраторов, до объявления их экстремистскими материалами);

– препятствия к печати и распространению нескольких негосударственных газет, приведшие к приостановлению их выпуска;

– отказы в аккредитации прибывшим на выборы иностранным корреспондентам и последующее лишение аккредитации всех ранее имевших ее корреспондентов иностранных СМИ;

– увольнения и преследования журналистов государственных СМИ, выступивших против распространения недостоверной пропагандистской информации.