В мире число заражений коронавирусом превысило 155,82 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 155827941 (+846502 за сутки) по данным Worldometer на 6:07 6 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3255399 (+14254) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19317727 (+33351) человек, из них 110296 (-778) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 133254815 (+798897) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33321244 (+46129) случаями заражения, Индия – 21070852 (+412618), Бразилия – 14936464 (+75652), Франция – 5706378 (+26000) и Турция – 4955594 (+26476). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 412618, Бразилия – 75652, США – 46129, Турция – 26476, Франция – 26000. Беларусь (1138) – на 55 (+13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 593148, Бразилия – 414645, Индия – 230151, Мексика – 217740 и Великобритания – 127570. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3982, Бразилия – 2791, США - 743, Аргентина – 663, Мексика – 395. Беларусь – на 71 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 363732 случая заражения коронавирусом и 2592 смерти.