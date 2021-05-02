В мире число заражений коронавирусом превысило 152,83 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 152834028 (+795606 за сутки) по данным Worldometer на 10:18 2 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3207003 (+12666) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19504746 (-10755) человек, из них 111979 (+539) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 130122279 (+793695) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33146008 (+42034) случаями заражения, Индия – 19549656 (+392562), Бразилия – 14725975 (+60013), Франция – 5642359 (+25670) и Турция – 4849408 (+28817). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 392562, Бразилия – 60013, США – 42034, Турция – 28817, Франция – 25670. Беларусь (1244) – на 50 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 590704, Бразилия – 406565, Мексика – 216907, Индия – 215523 и Великобритания – 127524. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3688, Бразилия – 2278, США - 661, Колумбия – 495, Мексика – 460. Беларусь – на 61 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 359982 случая заражения коронавирусом и 2552 смерти.