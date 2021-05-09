В мире число заражений коронавирусом превысило 158,33 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 158334441 (+807932 за сутки) по данным Worldometer на 9:08 9 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3297034 (+13745) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19229689 (+785716) человек, из них 107520 (-972) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 135807718 (+8471) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33454581 (+35755) случаями заражения, Индия – 22295911 (+409300), Бразилия – 15150628 (+63268), Франция – 5767959 (+20745) и Турция – 5016141 (+18052). Беларусь – на 48 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 409300, Бразилия – 63268, США – 35755, Франция – 20745, Турция – 18052. Беларусь (1369) – на 43 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 595588, Бразилия – 417484, Индия – 242398, Мексика – 218657 и Великобритания – 127603. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4133, Бразилия – 2091, США - 648, Колумбия – 492, Мексика – 484. Беларусь – на 63 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 367674 случая заражения коронавирусом и 2622 смерти.