СК завел уголовные дела против создателей фондов BY_help и BYSOL

УСК по Минску возбудил уголовные дела против создателей фондов помощи протестующим BY_help и BYSOL - Алексея Леончика и Андрея Стрижака.

Их обвиняют в подготовке людей к беспорядкам и в спонсировании "экстремистского формирования, созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов".

По информации СК Беларуси, действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по:

ч. 2 ст. 342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок);

ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"УСК по городу Минску в отношении граждан Республики Беларусь А.Стрижака и А.Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении.