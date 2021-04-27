Последнее обновление: 27.04.2021 10:42

ЕЭК направила в страны ЕАЭС проект соглашения об общем рынке газа

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проект соглашения об общем рынке газа. Об этом говорится в сообщении ЕЭК по итогам заседания комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, которое прошло 26 апреля.

«Документ уже направлен в страны союза. Совет комиссии просил ускорить внутригосударственное согласование проекта соглашения, так как этот вопрос будет вынесен на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ратифицировать соглашение планируется в следующем году», - сообщил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

ЕЭК отмечает, что уже подготовлен детальный план-график по согласованию документа. Вместе с тем было отмечено, что проект необходимо дополнить едиными правилами доступа к газотранспортным системам, которые пока российской стороной не представлены.

Ранее сообщалось, что договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих энергетических рынков по трем направлениям: электроэнергия, природный газ, нефть и нефтепродукты. Планировалось, что в течение 2021 года можно будет согласовать все положения договора и подписать его в 2022 году. Общий рынок газа планируется запустить с 2025 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.



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