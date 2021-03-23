Заявители акции ко Дню Воли обжалуют в суде отказ минских властей в ее проведении

Заявители акции, которую предполагалось приурочить к 103-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики (День Воли), намерены обжаловать отказ Мингорисполкома выдать разрешение на ее проведение, а также отказ столичной милиции заключить договор об обеспечении безопасности на акции.

Об этом председатель Партии БНФ и общественного объединения «БНФ «Адраджэньне» Григорий Костусев, передает БелаПАН.

Костусев также заявил, что в сложившихся условиях объединение «БНФ «Адраджэньне», которое выступало одним из заявителей акции, «не имеет права призывать людей на массовое мероприятие». Он подчеркнул, что «в условиях запрета массовой акции любой гражданин самостоятельно решает, каким образом ему отметить праздничную дату в частном порядке или в кругу друзей и соратников».

«Мингорисполком возложил на заявителей обязанность прекратить подготовку к демонстрации и митингу и «принять меры по информированию возможных участников об отмене проведения 25.03.2021 массовых мероприятий в Минске», — отметил Костусев. — Мы безотлагательно сообщим в службы скорой помощи о том, что акция не состоится, и договоры с ними не вступят в силу, а также передаем в СМИ содержание решения Мингорисполкома».

«Безусловно, мы не согласны с запретом акции, считаем его безосновательным и незаконным. Жалобы в суды на незаконные действия ГУВД Мингорисполкома и на само решение властей о запрете акции будут поданы безотлагательно. Но, к сожалению, их рассмотрение состоится уже после 25 марта», — добавил политик.

Заявка на проведение Дня Воли с участием 30 тысяч человек была подана в Мингорисполком 9 марта от имени Белорусской социал-демократической партии (Грамада), общественного объединения «БНФ «Адраджэньне» и движения «За Свободу». Традиционно День Воли демократическая общественность отмечает 25 марта.

22 марта стало известно, что милиция отказалась заключать договор с организаторами на охрану общественного порядка во время акции. В ответе за подписью начальника столичной милиции Михаила Гриба в качестве оснований для отказа указаны коронавирус, маршрут, который выбрали организаторы для шествия, а также призывы к проведению несанкционированных акций, размещенные в телеграм-каналах, в том числе экстремистского характера.

23 марта Мингорисполком официально отклонил заявку на проведение Дня Воли. Столичные власти аргументировали отказ тем, что выбранный организаторами маршрут (шествие от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до площади Парижской Коммуны, не соответствует требованиям закона, хотя ранее он уже использовался на День Воли, а также тем, что у организаторов есть договор только с медиками, но нет договоров с милицией и коммунальщиками.

Ранее организаторы акции сообщили БелаПАН, что договор с медиками был заключен еще в начале марта, коммунальные службы отказывались его заключать до получения разрешения Мингорисполкома на проведение акции, а милиция не реагировала на просьбу заключить договор больше месяца, прежде чем отказать.