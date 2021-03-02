Пресс-секретарь отвергла участие Тихановской в разработке радикальных планов

Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке радикальных планов, включая захват административных зданий.

Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, опубликованную МВД нарезку кадров из видеозаписи встречи Тихановской с доверенными лицами.

«За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством беларусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры», - констатировала Красулина.

«Но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней беларусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы», — заявила Анна Красулина.

Опубликованное видео сопровождало сообщение Следственного комитета РБ о направлении в Генпрокуратуру РБ документов об экстрадиции Тихановской.

Принимая во внимание фальсификацию итогов президентских выборов, на повестке стоит большой вопрос, кто на самом деле осуществил захват зданий местных администраций и не только.