ССветлана Тихановская объявила о начале общенационального онлайн голосования, которое может привести к началу переговорного процесса.

По ее мнение, выйти из политического кризиса можно выйти только через переговорный процесс, не прибегая к новым жертвам.

Тиххановская отметила, что голосование не заменяет уличные акции протеста и мирного гражданского несогласия.

«Мы выбирает не оружие, а ненасильственный протест и честный голос», - заявила Тихановская в обращении к беларусам.

По ее мнение, заявление о готовности к переговорам является важным сигналом для зарубежных партнеров, для тех людей в властных структурах Беларуси, которые понимают, что нет смысла затягивать ситуацию в стране, которая так или иначе придет к переговорам.

Тихановская также обозначила формат будущих переговоров, итогом которых станут новые честные выборы.

«Это будет серия встреч на разных уровнях с предложениями, как вывести страну из кризиса без новых жертв», - пояснила она.

«Мы подкрепим переговорную позицию через протесты и акции неповиновения… Нам вместе строить новую Беларусь, и никто не сделает это за нас», - подчеркнула Тихановская.

Объявленное Светланой Тихановской общенациональное голосование проводится на всем известной платформе «Голос» и предполагает ответ всего на 1 пункт бюллетеня.

«Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путем переговоров. Я призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве», - гласит пункт бюллетеня, под которым надо выразить согласие или несогласие.

Заявление Тихановской в прямом эфире на Youtube смотрели более 45 тыс. человек