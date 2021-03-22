Тихановская призвала оказывать постоянное давление на режим Лукашенко

Светлана Тихановская заявляет, что для того, чтобы в ее стране состоялись демократические выборы, необходимо оказывать постоянное внешнее давление на режим Александра Лукашенко.

"Для того, чтобы в Беларуси состоялись выборы, требуется постоянное давление на режим внутри страны и со стороны других стран, политическая, экономическая изоляция Лукашенко. Все для того, чтобы режим увидел, что мы не сдаемся, что мы не останавливаемся, и что весь мир с нами. И это вынудило бы их ответить на наши призывы к мирному диалогу", - сказала Тихановская в сейме Литвы в понедельник, передает Интерфакс.

Она приняла участие во Втором международном форуме им. К. Калиновского, посвященном сплочению демократического общества для свободных и демократических выборов в Беларуси.

"Любое внимание, любая поддержка и любая форма солидарности важны для белорусов, чтобы люди знали, что они не одиноки, что весь мир добивается того, чтобы в нашей стране создавалась демократия, что мы не сдаемся, что мы продолжаем нашу борьбу", - сказала Тихановская.

Экс-кандидат подчеркнула необходимость помощи международного сообщества, чтобы начались переговоры с нынешним руководством Беларуси.

Приветствуя участников форума, председатель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что Литва и весь демократический мир должны сделать все, чтобы общество и люди в Беларуси были свободными.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду на то, что скоро придет тот день, когда такое мероприятие можно будет провести в демократически избранном парламенте Беларуси.

"Уже восьмой месяц белорусов избивают, сажают в тюрьмы, выбрасывают с университетской работы за то, что у них есть свое мнение, за то, что они поднимают свой флаг, хотят быть хозяевами своей страны", - заявила она.

"Журналисты попадают в заключение за то, что распространяют не пропаганду, а правду. Гражданское общество системно уничтожается, и его лидеров вынуждают покинуть страну", - добавила глава правительства Литвы.

Первый международный форум им. К. Калиновского состоялся в Вильнюсе в августе прошлого года, после президентских выборов в Беларуси.