В мире число заражений коронавирусом превысило 119,12 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 119120511 (+490466 за сутки) по данным Worldometer на 8:10 12 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2641790 (+9794) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21747492 (-11905) человека, из них 89963 (+173) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 94731229 (+492577) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29925902 (+62773) случаями заражения, Индия – 11305979 (+21668), Бразилия – 11284269 (+78297), Россия – 4360823 (+9270) и Великобритания – 4241677 (+6753). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 78297, США – 62773, Франция – 27166, Италия – 25673, Индия – 21668. Беларусь (637) – на 61 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 543721, Бразилия – 273124, Мексика – 192488, Индия – 158326 и Великобритания – 125168. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2207, США – 1531, Мексика – 699, Россия – 459, Польша – 375. Беларусь – на 77 (-13) месте.

В Беларуси официально подтверждены 298960 случаев заражения коронавирусом и 2070 смертей.