Последнее обновление: 08.03.2021 12:51

Четыре участника студенческого профсоюзного собрания приговорены к административному аресту

Белорусские власти в минувшее воскресенье, 7 марта, в срочном порядке провели судебные заседания и приговорили 4-х задержанных в Минске 5 марта участников студенческого профсоюзного собрания к административному аресту.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Владислав Кальков, Софья Моргунова и Станислав Сенюкевич приговорены к 15 суткам ареста, Кристина Мироненко — к 14 суткам.

Всех студентов осудили за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа по статье 23.4 КоАП.

Как сообщалось, 5 марта на учредительной конференции Лиги студенческих объединений были задержаны около 30 человек.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование