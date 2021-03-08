Четыре участника студенческого профсоюзного собрания приговорены к административному аресту

Белорусские власти в минувшее воскресенье, 7 марта, в срочном порядке провели судебные заседания и приговорили 4-х задержанных в Минске 5 марта участников студенческого профсоюзного собрания к административному аресту.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Владислав Кальков, Софья Моргунова и Станислав Сенюкевич приговорены к 15 суткам ареста, Кристина Мироненко — к 14 суткам.

Всех студентов осудили за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа по статье 23.4 КоАП.

Как сообщалось, 5 марта на учредительной конференции Лиги студенческих объединений были задержаны около 30 человек.