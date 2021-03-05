Последнее обновление: 05.03.2021 12:41

Генпрокуратура РБ направила властям Литвы запрос о выдаче Тихановской

Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Одновременно, в Гомельский областной суд направлено уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской, которые, «действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов».

Ранее, замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас по поводу возможного запроса о выдаче Тихановской заявил: "Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование