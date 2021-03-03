Режим в Беларуси дал отмашку партийному строительству

В Беларуси, можно сказать, официально объявлено о запуске кампании по имитации партийного строительства.

Агрохунта обзаведется сразу и партией власти, и партией конструктивной оппозиции, следует из анонсов, прозвучавших в эфире зомбоящика.

Республиканское общественное объединение "Белая Русь" мутирует в Партию народного единства, сообщил зампред "Белой Руси" Александр Шатько. По его словам, в ближайшие дни состоится съезд "Белой Руси", и его участники определятся, нужно ли общественному объединению становиться партией.

В свою очередь, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС), он же сексот КГБ Юрий Воскресенский заявил о создании партии "Демократический союз".

"Оргкомитет партии уже запущен, формируется инициативная группа. Насколько мне известно, каждый день по два-три человека приходят к ним на собрание и изъявляют желание вернуться в легальную политическую деятельность. Эта партия прежде всего будет основываться на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились", - заявил Воскресенский (цитата БелТА).

Пока не совсем понятно, что будет с десятком, другим действующих в стране партий. Вполне возможно, что Лукашенко, который завтра собирается посетить мотовелозавод, поделится своими ощущениями на этот счет.