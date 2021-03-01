Лукашенко возвращается к «классике»: борется с посредниками и зарплатами в конвертах

Лукашенко уже в бесчисленный раз за свое правление объявил очередную кампанию по борьбе с посредничеством.

"Еще одно направление, по которому мы должны очень серьезно поработать, на Всебелорусском народном собрании мы об этом говорили, - посредничество. Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение", - потребовал Лукашенко, принимая с докладом главу Госконтроля Василия Герасимова.

Он предложил ввести наказание в отношении граждан, кто «берет в конвертах эти деньги».

"По зарплатам в конвертах … надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы", - сказал Лукашенко, предложив ввести «и ответственность тех, кто берет в конвертах эти деньги».